C'est au sein de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis que Maurice Gironcel a présidé le 17 décembre 2020 la 5ème séance du conseil communautaire. Un conseil une fois de plus très centré sur le Développement durable. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo Cinor)

Le développement durable, c’est l’ADN de la mandature de la Cinor et il est plus que jamais au cœur de d’actualité. On en veut pour preuve que la question de la protection de notre environnement et de la biodiversité va en effet donner lieu à un prochain référendum sur son inscription dans la Constitution. Une décision qui découle du travail de la convention citoyenne sur le climat et, en amont de la COP-21 tenue il y a cinq ans de cela à Paris.



En sus de cette annonce, le Ministre de l’agriculture a manifesté la volonté de planter 50 millions d’arbres à l’échelle de toute la France. Comme d’autres communes, la CINOR s’inscrit dans cette même démarche de rafraichissement urbain et de préservation de nos forêts.

- Climat, déchets, eau, assainissement -

Ces actions répondent pleinement à notre orientation commune adoptée à l’unanimité de placer le territoire Nord de La Réunion en état d’urgence climatique. “Si nou occup pa du climat, le climat va occup de nou ”, ne cesse depuis de clamer le président de la Cinor qui annoncé la mise en place d'actions de sensibilisation pour les publics scolaires, en lien avec les comités citoyens, sur la thématique du réchauffement climatique.

Ainsi, 18 rapports du conseil communautaire de la Cinor en lien avec le développement durable ont été abordés, tant sur la question des déchets sur l’eau et l’assainissement.

Le Président a par ailleurs rappelé que des échanges ont été entrepris dans le domaine du devenir de nos déchets entre l'ensemble des EPCI de La Réunion et les syndicats. Le contenu a été abordé en commission environnement et développement durable et fera l’objet d’une commission spéciale dès la rentrée. “Sur ce sujet, nous avons placé la concertation entre nous comme préalable avant toute prise de décision", souligne Maurice Gironcel.



- Action forte en faveur de habitat -

Un conseil communautaire tourné également vers les administrés en difficulté avec pas moins de 12 rapports répondant à la politique d’aménagement volontariste de la collectivité en faveur de l'habitat et du logement (PLH, Garantie d’emprunt,etc).

Le conseil a ainsi acté l'autorisation pour la collectivité de signer la convention d’utilité sociale de la SODIAC 2020- 2025; De même, une garantie d’emprunt a été accordée à la SODIAC pour l’opération de réhabilitation de 46 LLS à Bellepierre " , de 71 LLTS à " Ilot du Marché" et de 59 PLS sur "

Les Berges de Flacourt " et de 61 LLS à " Algue Marine "

La Cinor a également validé sa participation financière pour un projet de maison relais de 22 logements locatifs très sociaux à Beauséjour et s'est engagé avec la Fondation Abbé Pierre pour la lutte contre le mal-logement.

Enfin, il a été abordé les actions du 3ème programme local de l’habitat sur 2020 et lu une synthèse du rapport annuel de la conférence intercommunale du logement de la CINOR 2020.



La politique de l'eau potable, nouvelle compétence de la collectivité depuis janvier 2020, était au programme de ce conseil. Trois rapports ont ainsi été examinés en commission environnement et finances afin de pouvoir engager les procédures administratives sur des captages ou forages d’eau, à Sainte-Marie et à Sainte-Suzanne (Bassin Pilon et Bras Douyère) visant à distribuer de l’eau destinée à la consommation humaine.



- Un séminaire dédié à la PPI et aux orientations budgétaires -

Voilà refermées donc les pages de 2020. Une année 2020, particulière, marquée par une crise sanitaire, sans précédent, avec des conséquences économiques et sociales qui, l'a confié le Président de la Cinor,”sont malheureusement encore devant nous”.



Et même ci ce nouveau mandat est inévitablement marqué par ce contexte de crise, Maurice Gironcel s'est félicité que le travail de construction du projet intercommunal ait été entamé.

“Le budget a pu être voté en milieu d’année, et par conséquence “une affectation de résultat et un budget supplémentaire ont été validés en décembre par le conseil. De même, les commissions se réunissent régulièrement sur des thématiques d'actualité et du futur, des visites de terrain sont organisées et la connaissance et les attentes de nos partenaires se précisent davantage avec les auditions menées par les membres de nos commissions”.

Le Président a tenu à saluer ces initiatives et a manifesté ses encouragements à poursuivre ce travail collectif pour que, dès le début de l’année 2021,“nous puissions définir ensemble, notre PPI, nos orientations budgétaires et notre prospective financière”.



A ce titre, il a révélé qu'un séminaire sur le projet de la mandature est d’ores et déjà programmé pour le mercredi 20 janvier 2021 sur une journée. “Nous devrons continuer à nous adapter, à faire différemment, à innover, à expérimenter pour améliorer notre action à destination de nos administrés.

Personne n’a de solution toute faite face à cette situation inédite mais je sais que je peux compter sur l’implication de chacun d’entre vous pour garantir notre niveau de service aux usagers”, a conclu Maurice Gironcel non sans avoir souhaité “de joyeuses fêtes à tous”, administration, élus, partenaires et administrés.