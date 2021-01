Dans le cadre des "Nuits de la lecture", la Bibliothèque intercommunale Alain-Lorraine (BIAL) invite les amoureux de la lecture à profiter pleinement du site et à venir "relire le monde" ce vendredi 22 janvier, et ce jusqu'à 20h le lendemain. Cet événement national est initié par le Ministère de la Culture et se tient cette année du 21 au 24 janvier. Il débutera dès 18h30 ce vendredi et proposera plusieurs séances de dédicaces. (Photo : BIAL)

La BIAL accueillera ses visiteurs dans un univers mis en beauté par les peintures de Marie Hamon, "Oxygène". Il s'agit d'une exposition et d'une performance artistique réalisée par Marie Hamon (dessin en live), Isabelle Hoarau-Joly (auteure, conteuse) et Luc Biand (musicien). Pour y assister tout en respectant les règles de distanciation, il est proposé un accueil par petits groupes de 10 personnes.

“Pendant le reste du temps, vous pourrez vous oxygéner dans la bibliothèque tout en prenant le temps de discuter avec des auteurs qui nous font le plaisir de venir présenter et dédicacer leur livre”, précise Stéphanie Vitry, directrice de la structure. “Des auteurs qui nous permettent d'aller plus loin pour satisfaire notre besoin de nature, d'oxygène et de relire et relier le monde”. Il est à noter que le prêt de documents sera possible et que la manifestation s'adresse à tout public.

Programme des "Nuits de la lecture" :

- Vendredi 22 : de 18h30, 19h30 ou 20h30

- Samedi 23 : de 17h30, 18h30 ou 19h30-

Réservation conseillée par téléphone au 0262 90 49 00.

Les rendez-vous dédicaces :

Vendredi 22 janvier

- Yabalex pour son ouvrage "les plumes de la Réunion". Un auteur photographe réunionnais, passionné d'images et de Nature. Diplômé national d'arts plastiques.

Samedi 23 janvier

- Dominique Virassamy-Macé pour son ouvrage "le peuple des brèdes " qui, par un subtil parallèle avec les brèdes, plantes typiques consommées dans tout l'Ouest de l'océan Indien, dessine les contours, les racines et les traditions d'un peuple.

- Maëlla Wincklerauteure et éditrice chez Austral Éditions, maison qu'elle a fondée. Elle présentera tout particulièrement "La biodiversité de la Réunion expliquée aux enfants "

- Maïwenn Vuittenez : pour son ouvrage "La tisaneuse" chez Zébulo , un livre poétique, aux couleurs de La Réunion, qui invite l'enfant à découvrir l'utilisation des plantes pour prendre soin de soi à travers la transmission entre une petite- fille et sa grand-mère.