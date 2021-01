Publié le Mardi 26 Janvier à 11H12 / Actualisé il y a 11 minutes

Dans le cadre de notre politique d'achats mise en place en faveur de nos TPE IPME, nous invitons cette année encore les entreprises du Territoire de La Réunion, désireuses d'accéder à nos marchés publics, à se manifester et à se faire référencer. Ce référencement constitue un atout pour nos très petites et moyennes entreprises afin de bénéficier d'un accès plus aisé à la commande publique.

Dans le cadre de notre politique d'achats mise en place en faveur de nos TPE IPME, nous invitons cette année encore les entreprises du Territoire de La Réunion, désireuses d'accéder à nos marchés publics, à se manifester et à se faire référencer. Ce référencement constitue un atout pour nos très petites et moyennes entreprises afin de bénéficier d'un accès plus aisé à la commande publique.