Pour Maurice Gironcel, Président de la Cinor, 2021 correspond à la mise en oeuvre d'une nouvelle étape pour le Territoire Nord, avec des ambitions affirmées à travers les priorités de cette nouvelle mandature.

• Les voeux du président de la Cinor

"En ce début d’année je voudrais vous adresser au nom des élus de notre intercommunalité nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous et vos proches.

Les compétences de la CINOR nous placent comme un acteur de premier plan notamment en matière de développement durable et de transition écolo- gique. Nos missions au plus proche des besoins des administrés appellent notre responsabilité individuelle et collective pour conduire des politiques publiques offrant une qualité de service performante. Vous êtes les principaux artisans du développement de notre territoire Nord. Vous êtes les garants de l’application des principes fondamentaux de l’inter- communalité, à savoir l’équité et la solidarité.

Dans le contexte inédit que le monde connait aujourd’hui, 2021 nous invite à modifier nos pratiques, à faire évoluer nos process, à faire preuve de plus de résilience, d’adaptabilité et de réactivité face à l’inconnu. Ces épreuves doivent nous renforcer et nous mobiliser en interne vers plus de cohésion, de dynamique collective autour du sens du travail de chacun au service de la population, au service de notre territoire, pour faire avancer La Réunion"

Les voeux de la nouvelle DGS

"Cette nouvelle année est pour nous tous un nouveau cap et l’espérance de voir le contexte sanitaire évoluer favorablement pour sortir de cette crise sans précédent.Une nouvelle gouver nance s’est installée en juillet dernier et j’ai moi-même pris mes fonctions en octobre. Je n’ai pas pu tous vous rencontrer encore de manière individuelle mais j’ai commencé des sessions de travail collaboratives interne", écrit pour sa part Rosita Hoarauau, directrice générale des services.

Pour 2021, j’aspire à manager une institution riche de femmes et d’hommes, engagés pour le service public, et à l’écoute du citoyen. Car le citoyen, c’est aussi vous, moi, nos familles, nos voisins

Dans l’organisation que je souhaite agile, moderne et performante, vous avez tous un rôle à jouer, sur votre poste actuel ou sur des nouvelles missions que vous souhaiteriez découvrir.

Je sais que vous avez aussi des attentes individuelles en terme de carrière, de formation, de conditions de travail ... Aussi, j’ai décidé de proposer de co-construire avec les partenaires sociaux un agenda social sur les chantiers prioritaires liés aux ressources humaines. Je suis persuadée, en effet, que la performance du service public et l’épanouissement personnel se nourrissent mutuellement.

Je vous souhaite donc d’être épanoui, en bonne santé , heureux au travail comme à la maison".