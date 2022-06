Le Président de la Cinor, Maurice Gironcel a été invité par l'ADEME à intervenir aux assises européennes de la Transition Energétique à Genève en visio-conférence. Une occasion de partager les initiatives prises sur le territoire Nord et La Réunion (notamment via le SIDELEC) en la matière. Nous publions ci-dessous le discours du Président de la Cinor. (Photo : Cinor)

Mesdames, Messieurs,

Chers collègues,

C’est un véritable honneur de m’exprimer aujourd’hui devant vous et de porter la voix de mon île, La Réunion, un territoire de 2500km2, un département français d’Outre-mer, une Région Ultrapériphérique ou plutôt l’île d’Europe de l’Océan Indien. Même si je ne suis malheureusement pas présent physiquement vous avez dans l’assemblée la présidente de la commission environnement Madame Ramata Touré et Madame la Directrice Générale des Services de la CINOR.

La question de la transition écologique se pose dans nos territoires insulaires avec une intensité redoutable parce que nous sommes en 1ère ligne des effets du réchauffement climatique. Les îles sont de véritables sentinelles de l’avenir climatique planétaire. Face à cela, notre responsabilité d’élus nous incombe l’impérieuse nécessité d’impulser l’évolution vers un nouveau modèle économique et social plus responsable qui renouvelle nos façons de consommer, de produire, de travailler, de se déplacer, de vivre ensemble. La collectivité que je préside est une agglomération de près de 210 000 habitants répartis entre 3 communes, Saint Denis, Sainte Marie et Sainte-Suzanne qui forment le territoire Nord de La Réunion.



Notre équipe a dès 2020 fondé son projet politique autour d’une ambition forte et déterminée en matière de développement durable et solidaire.

1er exemple : En matière de déplacement l’action la plus emblématique est sans conteste le lancement en début de cette année 2022 du 1er téléphérique urbain de France à Saint Denis de La Réunion, dans le quartier populaire du Chaudron. Notre téléphérique PAPANG qui a tout de suite trouvé son public avec plus de 300 000 voyageurs en 2 mois.

Nos innovations doivent servir les objectifs de développement solidaire dans un contexte social très fragile où près de la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. La question du pouvoir d’achat s’y pose aussi avec une ampleur particulière.

2e exemple : le Grand Prado est la station d’épuration développée pour l’assainissement et le traitement des eaux usées selon un process écologique qui permet également de valoriser une partie des éléments collectés pour produire du biogaz et de l’engrais distribué aux agriculteurs.

3ème exemple : celui de la commune dont je suis Maire, Sainte Suzanne, qui s’illustre par son engagement fort en matière de production d’énergie renouvelable. En effet Ste Suzanne est la 1ere ville à énergie positive de La Réunion puisque que la production sur le territoire est aujourd’hui équivalente à une population de 45 000 habitants alors que nous sommes environ 24 000 habitants.

4ème exemple : le centre de valorisation multi-filière des déchets. Cet équipement nous permettra de passer de 100% de déchets enfouis à 28% en valorisant les déchets en CSR et en compost. Cependant, les efforts restent encore importants à fournir pour véritablement atteindre la gestion vertueuse de nos déchets. S’agissant de nos déplacements, nous expérimentons également la production d’hydrogène verte avec le SIDELEC, le syndicat de l’électricité que je préside dans l’île.

Une première à La Réunion où 2 véhicules hydrogènes nous serons mis à disposition prochainement afin de répondre à nos exigences en matière de transition énergétique.

Dernier exemple singulier que je voulais vous exposer : celui de l’expérimentation que le SIDELEC mène avec l’ensemble de ses partenaires pour faire de Mafate, site isolé de La Réunion au cœur du Parc national reconnu au patrimoine de l’Humanité, un village solaire 100% autonome couvrant les besoins en électricité de plus de 300 familles et où un micro-réseau à hydrogène a déjà fait ses preuves.



Une fois de plus, nous sommes fiers d’avoir le label " Territoire engagé ", je remercie l’ADEME et les partenaires et nous mesurons notre responsabilité individuelle et collective. Je voudrais conclure en reprenant les mots de Paul VERGES (ancien Président de la Région Réunion et au niveau national Président de l’ONERC – Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique ), ce grand visionnaire qui nous a tant alerté sur les effets du changement climatique, déclarait ceci : " J’appelle à l’émergence d’une nouvelle civilisation plus sobre en ressources épuisables et développant l’usage des ressources renouvelables. Les problèmes posés par le changement climatique ne feront qu’amplifier les conséquences des pratiques humaines non durables : nous avons donc plusieurs cartes en main. " En effet notre action est aujourd’hui un impératif de survie pour faire face à cette force déjà agissante du changement climatique et comme j’ai souvent tendance à dire en créole (mais vous allez me comprendre), " Si nou occup pa du climat, le climat va occup de nou ". Je vous remercie de votre attention.