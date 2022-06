Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Les travaux concernent la réparation des 2 ouvrages d'art (pont) situés boulevard de la Fraternité et des 2 ouvrages situés Rue de la République, situés sur la Rivière Sainte-Marie et la Ravine Charpentier. La CINOR est maître d'ouvrage des travaux. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Sainte-Marie et de La Cinor. (Photo d'illustration : ville de Sainte-Marie)

