Publié il y a 24 minutes / Actualisé le Mercredi 22 Juin à 16H36

La 11e édition de la "Journée de l'alternance, de la formation et de l'emploi" se tiendra le 29 juin 2022 de 8h30 à 16h au Parc des expositions et des congrès de la Nordev à Saint-Denis. Les objectifs sont de promouvoir les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, de faire découvrir au public des métiers et des dispositifs, d'apporter des solutions de formations et d'emploi, de permettre aux professionnels de valoriser leurs savoir-faire et de faciliter les échanges entre les jeunes et les professionnels. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

