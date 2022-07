Ce samedi 16 juillet 2022, la serre pédagogique de Bois de Nèfles à Saint-Denis ouvre ses portes au grand public pour des activités lontan afin de célébrer le début des vacances. Nous vous publions ci-dessous le communique de l'association locale d'insertion par l'économique qui organise cet événement. (Photo : association ALIE)

Le samedi 16 juillet 2022, de 8h à 12h, la Serre Pédagogique de Bois de Nèfles organise ses portes ouvertes pour célébrer le début des vacances. L’occasion pour le grand public de découvrir un lieu d'insertion et de transmission autour de la biodiversité et l’Atelier Chantier d'Insertion permanent de l’association ALIE. Visite guidée du jardin botanique, animations “jeux lontan” pour les petits et les grands, vente de plantes endémiques et aromatiques sont au programme de cette édition. Cet évènement se tient sur le chemin des Vétivers à Saint-Denis, au terminus du téléphérique Papang.



- Un Chantier d'insertion avec un triple impact -

Ce projet a pour enjeu de permettre aux habitants et tout autre bénéficiaire de se former sur des gestes simples et essentiels de jardinage, tout en produisant des plants à haute valeur sociale et écologique.

SOCIAL

La serre pédagogique a également pour objectif de redynamiser un public en difficulté et fortement éloigné de l’emploi en développant les compétences techniques et savoir-être nécessaires à leur employabilité tout en assurant une remise à niveau des compétences clé (dispositif Cléa).

ENVIRONNEMENTAL

La méthodologie appliquée vise à acquérir des gestes écocitoyens, travailler sur les bases de la production Biologique en évitant tout traitement chimique, utiliser des ressources naturelles facilement remplaçables et, dans certains cas, réutiliser des objets de la vie courante.

SOCIÉTAL

La serre a permis de créer sur le bassin Nord un nouveau pôle d’activité par le biais de l’insertion ainsi qu’une zone d’apprentissage et de savoirs, tournée vers le végétal et la transition écologique. Elle ouvrira en septembre 2022, une pépinière participative permettant aux habitants des zones urbaines de développer les plantations. La serre pédagogique de Bois de Nèfles s’inscrit dans une démarche de développement durable La Serre est non seulement un lieu d’insertion sociale et professionnelle, mais également un lieu unique d’apprentissage à la Biodiversité. Engagé pour le bien-être des générations futures, elle sert de terrain appliqué et concret à l’apprentissage du vivant et à la préservation de l’environnement.