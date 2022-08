"Cette réussite est le résultat d’un fort investissement personnel et d’un sacrifice sur le temps personnel de famille et de loisirs. Félicitations aux agents de la Cinor ! Cette évolution dans votre carrière est pleinement méritée. Soyez aussi des exemples pour vos collègues" indique l'intercommunalité

"J’ai toujours tenu un discours en faveur de la formation et des concours. Et la Cinor répond positivement présente à vos efforts. Le projet de mandat Cinor terre d’avenir 2030 prend vie, par votre travail quotidien. Avec votre réussite, notre intelligence collective s’enrichit. C’est notre responsabilité individuelle et un défi collectif face à l’urgence climatique et pour le développement durable" a expliqué Maurice Gironcel.