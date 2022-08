Publié il y a 25 minutes / Actualisé il y a 20 minutes

L'Agence Française de Développement (AFD) et la Communauté Intercommunale du Nord de La Réunion ont signé ce vendredi 19 août 2022 une convention de financement. Le prêt accordé par l'AFD à hauteur de 24,5M? consiste à financer partiellement le programme pluriannuel d'investissement des budgets " Eau Potable et Assainissement Collectif " et principal de la CINOR pour l'année 2022. Nous publions ci-dessous leur communiqué. (Photo : Cinor)

