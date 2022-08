Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Lauréate de l'appel à manifestation d'intérêt "Fabrique de Territoire", l'association Solidarnum porte Zot Fabrik, la Fabrique de Territoire couvrant le territoire du nord de La Réunion, c'est-à-dire les communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne. Dans ce cadre, Zot Fabrik organise des activités lors de nocturnes qui ont lieu le mercredi soir de 16h à 20h. Ces nocturnes permettront de proposer des activités inédites et d'explorer des thématiques variées, qu'il s'agisse d'ateliers culturels, de groupes de travail ou du Repair Café. Les activités proposées dans ce cadre sont gratuites et ouvertes à tous. Nous publions ci-dessous le communiqué de Zot Fabrik (Photos : Zot Fabrik)

