Jérôme Filipini, nouveau Préfet de La Réunion, a rendu une visite à Maurice Gironcel, président de La Cinor, le mercredi 31 août 2022. Ce dernier a pu exposer au représentant de l'État les réalisations de La CINOR, et développer les détails du Plan de Mandat 2030 "CINOR Terre d'Avenir", architecturé autour de cinq orientations stratégiques partagées. Nous publions ci-dessous le communiqué de La Cinor. (Photos : Cinor)

Les cinq orientations stratégiques partagées :

- Co-construire et Agir ensemble pour valoriser le Territoire Nord

- Bâtir le développement équilibré et solidaire

- Conduire une politique de transition écologique

- Construire avec l’ensemble des forces vives du territoire

- Être ambitieux, innovant et transparent

En particulier au menu de l’entretien : la mobilité, les déchets, et la plaine de Gillot.