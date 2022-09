Publié il y a 51 minutes / Actualisé il y a 45 minutes

Le président Maurice Gironcel a reçu le jeudi 1er septembre 2022 une délégation en provenance du Rwanda pour une visite de quelques équipements de la Cinor, concernant le développement économique et durable. Après le Grand Prado, et le CYROI, toute la délégation s'est dirigée vers Papang, principal centre d'intérêt du périple, pour un échange fructueux sur la genèse et le déroulé du projet. (Photos : Cinor)

Le président Maurice Gironcel a reçu le jeudi 1er septembre 2022 une délégation en provenance du Rwanda pour une visite de quelques équipements de la Cinor, concernant le développement économique et durable. Après le Grand Prado, et le CYROI, toute la délégation s'est dirigée vers Papang, principal centre d'intérêt du périple, pour un échange fructueux sur la genèse et le déroulé du projet. (Photos : Cinor)