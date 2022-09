Du lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022, la ville de Saint-Denis en partenariat avec la Cinor et à l'initiative de la SIDR a mis en place une semaine de sensibilisation au tri sur le quartier des Camélias, où le nombre de dépôts sauvages reste important. Depuis lundi 29 août, des médiateurs ont réalisé du porte-à-porte, sont allés à la rencontre des habitants, leur ont distribué guide de tri et calendrier de collectes, tout en étant à leur disposition pour d'éventuelles questions. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Denis. (Photos : ville de Saint-Denis)

"Il faudrait créer au moins un lieu défini de pré collecte pour contrôler les types de déchets", explique Thierry Hubert, coordinateur de l’association Valorisation de La Réunion par l’Action Solidaire (VAREAS).

Sur place, allée des Cotonniers aux Camélias, un stand a été mis en place, avec des panneaux schématisés sur le tri plastique, métal ou encore les lampes et tous les documents d’information nécessaires pour accueillir les passants du quartier.

Ce mercredi, la chanteuse, conteuse et également médiatrice sociale Bellinda Justine était en renfort. Elle tente à sa manière de faire bouger les choses. Elle a notamment imaginé un conte en chansons pour sensibiliser les tous petits au tri.

"Il faudrait faire plus de rotations de ramassage, mais ce n’est pas possible car si on fait pour ce quartier, on doit le faire pour tout le monde", confie Françoise Techer, coordinatrice de l’opération Cinor. Des actions ciblées et en fonction de la demande vont ainsi être mises en place. C’est notamment pourquoi, une benne va être mise à disposition toute la journée de samedi pour que les habitants puissent se débarrasser de leurs encombrants.

