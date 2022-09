Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 26 minutes

Les médiathèques de la Cinor, Alain Lorraine et Alain Peters, organisent des ateliers numériques pour aider les non initiés. Isaac et Matthieu proposent des séances individuelles d'aide à l'informatique et aux démarches en ligne.

