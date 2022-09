C'est sur le site de la station d'épuration du Grand Prado à Sainte-Marie, que le président de la Cinor, Maurice Gironcel, a accueilli Pierre Ribaute, directeur général de Véolia Eau France. Unique à La Réunion, cette station d'épuration dépollue toutes les eaux de Saint-Denis et Sainte-Marie depuis le 23 avril 2013. Elle a été conçue autour de trois axes : le "zéro nuisance", la démarche environnementale et la préservation des ressources. (Photo : rb/www.ipreunion.com)

Pour les Réunionnais, il est primordial d’accéder à une eau de qualité, tout en participant à une démarche environnement, notamment à l’heure où le monde est frappé par le réchauffement climatique. C’est en ce sens que la station du Grand Prado est "exceptionnelle", note Pierre Ribaute, directeur général de Véolia Eau France.

- Travailler ensemble pour demain -

Maurice Gironcel, président de la Cinor l’a bien expliqué, "il faut désormais modifier ses habitudes et innover pour garantir notre avenir". Face au dérèglement climatique, la Cinor, en collaboration avec Runéo et Véolia apporte sa pierre à l’édifice avec le plan climat, air et énergie. "Il faut investir plus dans l’accès à l’eau potable de qualité et dans son traitement pour notre santé", ajoute Maurice Gironcel.

Pour Pierre Ribaute, directeur général de Véolia, "il faut apporter des solutions adaptées, efficaces et locales", face aux enjeux climatiques. Pierre Ribaute connaît bien cet enjeu, puisque le groupe Véolia a pu constater la sécheresse et le manque d’eau en métropole cet été. "Cela risque d’aller en pire", ajoute-t-il. C’est pourquoi, Véolia s’engage à faire en sorte que La Réunion, avec la Cinor et Runéo, ait une gestion d’eau raisonnée et visionnaire. "Notre engagement c’est la sobriété et l’efficience de l’usage de l’eau", indique Pierre Ribaute. Il ajoute, "l’eau est trop précieuse pour être gaspillée".

Ce que souhaite apporter Véolia France à La Réunion, c’est de mettre en place la réutilisation des eaux usées. "En France, seules 0,2% des eaux usées sont réutilisées", dit-il.

- Rendre l'eau aux usagers -

La Cinor s’engage à travailler pour rendre l’eau usée potable pour l’ensemble des usagers. "Nous nous engageons pour des travaux à hauteur de plus de 140 millions d’euros jusqu’en 2026", indique le président. Cela afin d’améliorer le réseau en eau et l’assainissement.

Des travaux qui ont d’ores et déjà commencé, puisque le 7 juillet 2022, la Cinor a inauguré l’unité de potabilisation de Saint-Denis. Trois autres devraient voir le jour à Sainte-Marie et Saint-Denis d’ici la fin de la mandature de Monsieur Gironcel.

D’ici 2026 également, un service sera mis en place afin que les consommateurs puissent suivre en direct leur consommation et donc détecter d’éventuelles fuites.

"Notre action aujourd’hui est un impératif de survie pour faire face au changement climatique", conclut Maurice Gironcel, président de la Cinor.

- Le Grand Prado, une station unique en son genre -

Au cœur de la station du Grand Prado à Sainte-Marie, tout est fait pour réutiliser chaque ressource. "Le Grand Prado produit du bio gaz issu de la méthanisation et l’énergie verte qui en sort sert à alimenter le bâtiment en électricité", explique Geoffroy Mercier, directeur général de Runéo. Les boues d’épuration sont également transformées en fertilisant.

Ce que la Cinor espère par la suite, c'est obtenir les autorisations, afin de réutiliser au mieux toutes les ressources, "c’est d’obtenir l’autorisation des eaux usées traitées pour l’irrigation", précise Maurice Gironcel.

La station du Grand Prado est également innovatrice, dans le sens où elle permet la préservation de la biodiversité. "Nous nous sommes engagés dans une démarche écologique concrète en installant trois ruches au sein des jardins partagés", indique Maurice Gironcel. Au cœur de ce jardin, se trouvent également des espèces endémiques de La Réunion et tout un écosystème à préserver.

ma.m/www.ipreunion.com/[email protected]