L'édition 2022 des Rencontres économiques du territoire nord 2022 se tiendra le jeudi 22 septembre 2022 à La Nordev à Saint-Denis. Le programme est à retrouver ci-dessous

Programme de la matinée :

De 9h30 à 9h40 : discours introductif

De 9h40 à 10h45 : table ronde sur le thème " Après la crise sanitaire, la crise Ukrainienne : quelles solutions pour répondre aux difficultés des entreprises et acheteurs publics face à des contraintes externes de plus en plus défavorables ?"

De 10h45 à 12h30 : ouverture des salons professionnels – Rencontres entre les acheteurs publics et Entreprises, salons "Accompagnement des Entreprises" avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA

12H30 – 13H30 : cocktail déjeunatoire

Programme de l’après-midi :

Poursuite des Salons Professionnels de 13h30 à 16h15 : rencontre entre les acheteurs publics et Entreprises

De 13h30 à 16h15 : salons "Accompagnement des Entreprises" avec la participation de la MDEN, la CCIR, la CMA

Les conférences :

De 14h00 à 14h45 : stratégie de réponses à un marché public : seul ou à plusieurs ? Augmentez vos chances de gagner en groupement d’entreprises

Intervenant : Olivier DEMILLY

Expert en Marchés Publics

De 15h00 à 15h45 : comment répondre efficacement au critère d’attribution "Performance Environnementale rendu obligatoire par la loi Climat et Résilience" Intervenant : Jean-Laurent CAMLINDIA

Service Développement Durable de La CINOR

Téléchargez le programme en version pdf ici