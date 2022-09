Publié il y a 32 minutes / Actualisé le Jeudi 08 Septembre à 17H05

Aujourd'hui, La Cité des Arts et Château Morange faisaient leur rentrée. Avec Fabienne Hoarau, nouvelle directrice déléguée, et en présence de Sonia Bardinot, Adjointe à la Maire de Saint-Denis pour la Culture, Monique Orphé, Présidente de la SPL Territo'Arts, accompagnée de Annie-Claude Duchemann et Virgile Kichenin, membres du conseil d'administration, a présenté les grandes orientations de la structure qu'elle dirige. Nous publions ci-dessous leur communiqué.

