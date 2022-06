Le point information jeunesse (PIJ) de Saint-Benoît a mis en place la première session de l'action "un ordi dans sa vie" en avril 2022, afin d'aider les jeunes à développer des capacités numériques et définir des projets professionnels. Mercredi 1er juin 2022, la ville de Saint-Benoît leur a remis du matériel informatique afin de les récompenser pour leur investissement.

L’action "un ordi dans sa vie" a été mise en place à destination des jeunes âgés de 16 à 30 ans, afin de leur apprendre à utiliser le numérique et l'informatique dans le monde du travail et les démarches administratives.

Dix jeunes bénédictins ont intégré le parcours et ont suivi les 6 ateliers collectifs : réalisation de tests de positionnement ; formation sur les usages et risques d’internet ; création de documents visuels numériques, attractifs et professionnels ; accompagnement pour s’insérer ; réalisation des démarches en ligne ; modélisation et impression en 3D.

Huit d’entre eux ont pu : définir un projet professionnel et démarrer les démarches pour intégrer une formation ; développer des aptitudes numériques et de communication ; certains, "bien que réservés au départ, ont pu prendre véritablement confiance en eux" affirme la commune.

Le 1er juin, la ville de Saint-Benoît, représentée par Sylvie Payet adjointe déléguée à l’insertion, leur a remis du matériel informatique afin de les récompenser pour leur investissement sans faille tout au long du parcours. Les jeunes pourront désormais poursuivre leurs démarches d’insertion sur leur propre ordinateur et accéder à internet en toute sécurité grâce à tous les conseils fournis lors du parcours.

Pour plus d’informations sur cette action, vous pouvez contacter le PIJ au 0262 50 88 00 poste 860