Depuis février dernier, chaque premier samedi matin du mois, des notaires s'installent dans des cafés pour "promouvoir l'accès au droit pour tous et partout en France". Ce samedi 4 juin 2022, les notaires vous attendent à L'Olive Bleue Café de la ville de Saint-Benoît autour d'un thé ou d'un café pour des conseils anonymes et gratuits autour de vos projets. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Le "conseil du coin" s’étend au fil des mois sur l’ensemble de la France, y compris sur l’ile de La Réunion . Cette action existait avant le covid et s’était déployée dans plus de 200 villes. Les notaires reprennent du service et réconcilient les citoyens avec leurs familles.

Discuter à bâtons rompus avec un notaire dans un café et être conseillé gratuitement sur une succession ou un contrat de mariage, c'est ce que permet "le conseil du coin", une initiative originale et spontanée menée par une poignée de notaires bénévoles et déterminés .

Le "conseil du coin" attire des particuliers qui s'interrogent sur la rédaction d'un testament, la transmission de biens à ses enfants, ou encore la gestion du patrimoine de parents âgés....

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît ou sur sa page Facebook.

www.ipreunion.com / [email protected]