Dans le cadre du mois de soutien à la maladie de Verneuil, baptisé "juin violet", l'association française pour la recherche sur l'hydrosadénite (AFRH), organise le samedi 11 juin 2022, une matinée de sensibilisation et d'information à Saint-Benoît, sur la place du marché couvert, entre 8h et 13h.

La maladie de Verneuil est une maladie de peau orpheline, non contagieuse, chronique et récidivante, dont l’origine est encore assez inconnue. Cette pathologie touche près de 10 000 hommes, femmes et enfants à la Réunion.

La matinée du 11 juin a pour but de permettre au public de s’informer sur la maladie, de prendre des conseils et de la documentation, de bénéficier d’un dépistage gratuit, de soutenir les recherches à travers l’achat de produits solidaires. Tout au long de la semaine, des vidéos seront publiées afin de mieux comprendre la maladie.

Ciquez ici pour en savoir davantage.

