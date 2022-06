Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 9 minutes

Resto la Kour et ses partenaires invitent les habitants du quartier Europe 1, à Saint-Benoît, à réaliser une recette gastronomique à base de produits bio, sains, locavores tout en apprenant les techniques professionnelles de chefs confirmés, puis à partager ce repas avec leurs voisins, familles et amis, les mardi 7 et vendredi 10 juin 2022.

