Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 6 minutes

Fred Theys, un artiste plasticien et illustrateur, donne vie aux personnages de son album "des abeilles et des hommes" au travers d'un spectacle mêlant dessin en direct et en musique. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

