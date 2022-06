Publié il y a 13 minutes / Actualisé le Jeudi 09 Juin à 16H11

Le samedi 25 juin 2022, Saint-Benoît aura accueillera la 2e édition de la Koulèr Run : une course fun et colorée, inspirée de la fête des couleurs holi, où l'objectif est simplement de s'amuser. Cette course non chronométrée de 5km a vocation à rassembler les participants autour d'un événement joyeux et coloré. (Illustration : Koulèr Run)

