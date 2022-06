Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Dans le cadre de l'année de la gastronomie, la SHLMR (Société d'habitation à loyer modéré à La Réunion) et le média culinaire "Le Bon Zest", ont organisé un restaurant éphémère "Resto la Kour" dans le quartier Europe à Saint-Benoît. L'objectif de cette opération est de faire entrer la gastronomie et le bien manger dans le quartier et créer un moment convivial intergénérationnel et interculturel entre les habitants.

