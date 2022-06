Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Le mercredi 22 juin 2022, la ville de Saint-Benoît vous invite à rencontrer des employeurs, des acteurs de l'insertion et de l'accompagnement des jeunes, des centres de formation et d'autres encore, à la MJC (Maison des jeunes et de la culture), centre social Bambous Girofles.

