Dans le cadre de la lutte contre la dengue, l'opération "Vide fond de cour" continue dans les quartiers. Cette fois, les agents de lutte anti-vectorielle se sont rendus auprès des habitants du Chemin du Cap pour les aider éliminer les gîtes larvaires et à enlever leurs encombrants.

Pour rappel, cette opération vise à mener des actions de sensibilisation et de prévention dans les quartiers où la dengue circule le plus. Pour plus d’informations, et pour connaître les prochaines opérations, contactez le service hygiène et santé environnementale au 0262 50 88 00.