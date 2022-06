Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Mercredi 22 juin 2022, Steven Martin et Raphael Rayepin se sont envolés pour Dubaï afin participer au Kunlun Fight, l'une des plus grandes compétitions au monde de Muay Thaï. Avant leur départ, Eric Niobé adjoint délégué au sport, accompagné de la conseillère Evelyne Glenac, a tenu à recevoir les deux nak muay ainsi que leur coach Thierry Virapol afin les féliciter et les encourager pour leurs futurs combats. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : ville de Saint-Benoît)

Mercredi 22 juin 2022, Steven Martin et Raphael Rayepin se sont envolés pour Dubaï afin participer au Kunlun Fight, l'une des plus grandes compétitions au monde de Muay Thaï. Avant leur départ, Eric Niobé adjoint délégué au sport, accompagné de la conseillère Evelyne Glenac, a tenu à recevoir les deux nak muay ainsi que leur coach Thierry Virapol afin les féliciter et les encourager pour leurs futurs combats. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : ville de Saint-Benoît)