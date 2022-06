Expérians Live revient avec le soutien du Centre d'expression artistique de Salazie. Des élèves musiciens viennent clore leur année scolaire en présentant le fruit de leur apprentissage sur la scène du Fraguet à Saint-Benoît, le 2 juillet 2022, entre 10h et 18h. C'est l'occasion pour eux de découvrir les métiers de la scène et de la musique, mais aussi de se produire devant un public.

Venez retrouver les élèves du CRR Réunion de Saint-Benoit, du Ceas Salazie et du Petit conservatoire de l'Est pour leur concert de fin d'année ainsi que le groupe découverte Oko, et la participation de Selecta Iman.