Publié il y a 33 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

A partir de ce lundi 27 juin et jusqu'au vendredi 1er juillet 2022, la SPL Estival (réseau de transports en commun) présentera dans plusieurs écoles Esti'jeunes, l'abonnement pour les élèves scolarisés et apprentis de 3 à 18 ans. Les tarifs d'Esti'jeunes sont de 3,5 euros par mois, 10 euros par trimestre et 40 euros par an.

A partir de ce lundi 27 juin et jusqu'au vendredi 1er juillet 2022, la SPL Estival (réseau de transports en commun) présentera dans plusieurs écoles Esti'jeunes, l'abonnement pour les élèves scolarisés et apprentis de 3 à 18 ans. Les tarifs d'Esti'jeunes sont de 3,5 euros par mois, 10 euros par trimestre et 40 euros par an.