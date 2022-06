Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Lundi 27 juin 2022, la Société d'économie mixte d'aménagement et de construction a organisé un petit-déjeuner pour les résidents des immeubles Papangue et Cardinal à Saint-Benoît en partenariat avec la municipalité et la Cirest. L'objectif : sensibiliser les résidents à la protection de la nature. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : Cirest)

