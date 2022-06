Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

La Koulèr Run s'est tenue samedi 25 juin 2022, au départ de la Rivière des Roches. Cet événement haut en couleurs a attiré près de 700 participants, venus de toute l'île. Ils ont pu profiter des cinq kilomètres de course, ou de marche colorée, dans les rues du centre-ville et d'une arrivée en musique sur le Stade Raymond Arnoux avec DJ One Matt. Retrouvez les plus belles photos prise pendant l'événement ci-dessous. (photos : ville de Saint-Benoît)

La Koulèr Run s'est tenue samedi 25 juin 2022, au départ de la Rivière des Roches. Cet événement haut en couleurs a attiré près de 700 participants, venus de toute l'île. Ils ont pu profiter des cinq kilomètres de course, ou de marche colorée, dans les rues du centre-ville et d'une arrivée en musique sur le Stade Raymond Arnoux avec DJ One Matt. Retrouvez les plus belles photos prise pendant l'événement ci-dessous. (photos : ville de Saint-Benoît)