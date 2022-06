Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 11 minutes

"Maudit !" est un film réalisé par Emmanuel Parraud, tourné à la Réunion et en créole. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Alix, qui part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l'histoire violente et complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l'esclavage. Le film sera projeté ce mercredi 29 juin 2022, à 14h, au cinéma Cristal. Les tarifs vont de 3 à 5 euros.

"Maudit !" est un film réalisé par Emmanuel Parraud, tourné à la Réunion et en créole. Il raconte l'histoire d'une jeune fille, Alix, qui part à la recherche de son ami disparu dans les hauteurs sauvages de La Réunion, hanté par l'histoire violente et complexe de cette île, habité par les fantômes du colonialisme et de l'esclavage. Le film sera projeté ce mercredi 29 juin 2022, à 14h, au cinéma Cristal. Les tarifs vont de 3 à 5 euros.