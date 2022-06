A l'occasion des vacances d'hiver, le théâtre Les Bambous de Saint-Benoît dévoile sa programmation pour le plaisir des petits et des grands à compter du samedi 9 juillet jusqu'au vendredi 15 juillet 2022. Nous publions ci-dessous la programmation du théâtre Les Bambous. (Photos : Théâtre Les Bambous, Jean Henry et DR)

• Du vent dans la tête, de la compagnie Bouffou Théâtre à la coque

Écriture, mise en scène et scénographie : Serge Boulier - Interprétation Serge Boulier et Stéphanie Zanlorenzi - musique Rémi Le Bian

Théâtre et marionnette - À partir de 5 ans - Durée : 40 min.

Résumé : Un petit garçon et une petite fille se posent des questions de la plus haute importance. À la recherche du pourquoi des évidences et d’un chapeau envolé, ils multiplient les expériences, pour voir... Ils avancent par associations d’idées, à la manière de la comptine " marabout-bout de ficelle ". La classe devient le laboratoire de leurs recherches fondamentales et peu à peu un vrai capharnaüm.



Les Bambous

Samedi 9 juillet 2022 à partir de 17h

Tarif unique : 3 €



• Kalou Kalou, sur une idée originale de Kaloune et Romane

Texte : Christian Jalma ; Musique: Kaloune, Sandrine Ebrard ; Son et lumière : Germain Boulet, Occhio,

Mise en scène: Florient Jousse ; Scénographie Ismael Moussadjee ; Lumière : Christian Bergogglio ; Son : Germain Boulet ; Illustration : Ambres Maillot.

Coproduction : Le festival " Il était une fois les vacances ", Le Kabardock, Zévi.

Soutien : Dac de la Réunion, La ville de Saint-Joseph – Porteur de projet : Lpdf Corp

A partir de 3 ans - Durée : 30 min



Résumé : C’est l’histoire d’un géant, Kalou Kalou, qui vient de la Planète Sirius. Sirius c’est cette planète si lointaine à 8 millions d’années-lumières. Sirius, c’est de cette planète que viennent les Dogons. Accompagnée de son amie de toujours, la tortue interstellaire, les aventuriers de l’espace se retrouvent au coeur d’un voyage initiatique …



Les Bambous

Lundi 11 juillet 2022 à 17h

Tarif unique : 3 €



• Oeuforie de la compagnie Zopiok, avec Margreet Nuijten et Romuald Solesse

Magie, acrobatie, jonglerie - À partir de 5 ans - durée 40 mn



Résumé : Un magicien loufoque et une musicienne lunaire s’emparent de la scène tels une tornade qui arriverait par surprise. Entre un numéro de jonglerie extrême, de tango enflammé, ou encore de l’immense aquarium mystérieux digne des évasions du grand Houdini. C’est au rythme du piano et de l’accordéon, que notre illusionniste vous emmènera dans son univers plein de poésie, de surprises, de prouesses, et surtout d’humour.

Les Bambous

Mardi 12 juillet 2022 à partir de 17h

Tarif unique : 3 €



• L’oiseau migrateur de la compagnie Super Trop Top

Mise en scène Delphine Lanza, Dorian Rossel - Avec Hervé Walbecq, Marie-Aude Thiel

Théâtre - À partir de 6 ans - Durée : 45 min



Résumé : Ce récit, qui s’inspire de l’amitié entre un enfant et un verdier, est avant tout l’histoire d’une rencontre : entre Hervé Walbecq, un homme-dessinateur, et Marie-Aude Thiel une femme-clown-musicienne, qui parcourent le monde en observateurs fascinés des curiosités de la vie. À travers un imaginaire presque sans paroles, l’Oiseau migrateur est une invitation à emprunter un chemin, quel qu’il soit. À opérer une migration. À l’intérieur comme à l’extérieur de soi.



Les Bambous

Mercredi 13 juillet 2022 à partir de 17h

Tarif unique : 3 €



• Big Mother de la Compagnie Artefakt

Danse - À partir de 8 ans - Durée : 30 min



La création chorégraphique Big Mother de Céline Amato est le premier volet d’une réflexion sur les monstres du monde contemporain, entre dictature consentie du smartphone, du tout-connecté, et humanité augmentée. S’inspirant des mythes qui traversent les époques, elle questionne notre désir exponentiel de connaissance, encouragé encore par les nouvelles technologies.

Danse-chorégraphie de : Céline Amato - Danse Sébastien Comtois " Dutty "

Bande sonore : *Ear We Are collage de samples et remix

Arrangement : Céline Amato

Assistante technique : N. Bouineau

Admin./Dif./Prod. : AléAAA

Coprod. : Lalanbik

Partenaires : LAB Les Agités du Bokal, la Région et le Département Réunion.

Sur le parvis du théâtre Les Bambous

Vendredi 15 juillet 2022 à partir de 17h

Offert par Les Bambous et ses partenaires



• Scratchers, un groupe de pop-rock

Créé en 2011, Scratchers est né d’une envie de partager le pop-rock dans la cité bénédictine, voir sur toute l’île.

Le groupe interprète des chants repris selon leur feeling et depuis a joué sur de nombreuses scènes : la clameur des Bambous, La Rondavelle - chez Ti-Roule, en première partie de Davy Sicard pour une oeuvre caritative à Bras Panon…



Pour sa soirée à la Grenouille Point Bar, le groupe Scratchers vous prépare un bal pop-rock. Ambiance garantie !!!

Les Bambous – La Grenouille Point Bar

Mercredi 13 juillet 2022 à partir de 19h

Offert par Les Bambous et ses partenaires