Le marché paysan de Sainte-Anne a lieu tous les 2ème dimanche du mois. En juillet, retrouvez les producteurs et artisans locaux en contrebas de l'église le dimanche 10 juillet 2022, de 7h à 13h. Pour cette nouvelle édition : le Yacon, aussi connu sous le nom de poire de terre et l'ail noir de Monsieur et Madame Patchane seront à l''honneur. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

