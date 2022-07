Jeudi 14 juillet 2022, la ville de Saint-Benoit célèbre la fête nationale. Au programme : un défilé militaire et associatif, des animations pour les marmailles, un spectacle de feu, des concerts. Le feu d'artifice aura lieu sur le front de mer à partir de 20h30. A l'occasion des festivités, des navettes gratuites seront mises en place par le Réseau Estival au départ des quartiers de 13h à 23h. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos d'illustration : Ville de Saint-Benoît)

Pour la première fois, la fête nationale sera célébrée le jeudi 14 juillet à Saint-Benoît ! Les festivités débuteront à 14h30 avec un dépôt de gerbe au monument aux morts avec piquet d’honneur de la gendarmerie et des militaires du RSMA de La Réunion, porte-drapeaux et autorités civiles. Seront également présents la chorale Chœur Harmonie et le conseil municipal des enfants pour la Marseillaise.

La cérémonie commémorative sera suivie d’un défilé de l’Amicale régimentaire, des gendarmes (motards, véhicules), des pompiers (troupes et engins) et des associations bénédictines (culture, sport, social). Soit près de 2 000 participants !

Après le défilé, direction rue Bertin sur la nouvelle place du front de mer pour l’ouverture des animations gratuites : gonflables, trampoline, tour aventure, atelier maquillage, spectacle de feu… Début des concerts à 18h30 avec PixL, Séga El, suivi du feu d’artifice à 20h30. Fin de soirée avec T-Matt et DJ phil jusqu’à 22h !

- Restrictions de circulation -

Pour permettre la tenue de l'événement, des restrictions de circulation seront mises en place : fermeture de la rue Georges Pompidou de 13h à 18h30, des rues Poivre, Bertin et Sully Brunet de 13h à 22h sauf riverains (stationnement interdit à partir de 6h) et du pont de la Rivière des Marsouins de 13h à 22h. Par ailleurs, le stationnement sera interdit dès 6h dans les rues Georges Pompidou, de l’Église, Louis Brunet. La circulation sera mise à double sens dans les rues Alexis de Villeneuve, Louis Brunet et de l’Église (voir plan).

- Navettes gratuites -

Pour assister aux festivités, des navettes gratuites seront mises en place par le Réseau Estival au départ des quartiers de 13h à 23h, toutes les 30 minutes (voir visuel) ; arrêt à la médiathèque du centre-ville de 13h à 18h30 puis sur le parvis de la mairie de 18h à 23h (dernier départ). La liste des arrêts est à retrouver sur www.estival.re.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît et sa page Facebook.