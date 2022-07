Ce lundi 18 juillet 2022, au sein de la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST), avait lieu le conseil communautaire, présidé par Patrice Selly, à Saint-Benoît. À l'ordre du jour, un plan local d'insertion et d'emploi, le plan climat air énergie, le budget de la collectivité, le réseau d'eau potable, le transport urbain et le sport (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L’un des points importants évoqué par le président de la Cirest, Patrice Selly, porte sur la concession d’un service d’eau potable à Saint-André. Le 28 janvier dernier, la Cirest a lancé une procédure de renouvellement de la concession de son service public d’eau potable. "Dans le cadre de cette procédure un ensemble de démarches a été lancé", explique Patrice Selly.

Si auparavant, "le service d’exploitation de l’eau était géré par contrat d’affermage, avec deux contrats de délégation de service public", comme l'explique Laurent Jean-François, directeur de l’eau et de l’assainissement de la Cirest, après dépôt des candidatures, la CISE Réunion a été choisie pour le renouvellement de concession, leur offre étant conforme au règlement de consultation.

Suite à cet offre faite par la CISE Réunion, l’UPEP de Dioré, mis en marche en novembre 2019, entre désormais dans le périmètre de Saint-André en contrat d’affermage. Le contrat d’affermage étant un contrat par lequel le délégataire s’engage à gérer un service public ; ici de l’eau et de l’assainissement ; contre rémunération versée par les usagers. Ce nouveau contrat prenant effet pour une durée de deux ans et cinq mois.

- Un accès à l’eau nécessaire pour les usagers de l’Est –

Ce renouvellement de concession était nécessaire pour les usagers, notamment de Saint-André, n’ayant pas accès à l’eau potable. "Pour les usagers les plus démunis, il est d'ailleurs prévu dans le contrat des Chèques Eau", explique Laurent Jean-François.

Un contrat qui prévoit également 890.000 euros de renouvellement de l’équipement sur le périmètre, notamment pour limiter les fuites et remplacer les branchements.

À ce stade, le président de la Cirest, Patrice Selly, explique, "nous parlons de la qualité de l’eau qui coulera tous les jours au robinet des Saint-Andréens, et quand on parle de la qualité de l’eau, on parle de la qualité de vie". "L’eau marron c’était une réalité douloureuse et injuste pour les usagers. Aujourd’hui avec l’UPEP de Dioré nous sommes en capacité d’apporter ce changement attendu", ajoute-t-il. "Nous avons avec CISE Réunion, nous avons respecté toutes les procédures et les étapes et engagé une véritable négociation afin de réduire au maximum l’impact tarifaire", précise Patrice Selly. "Nous avons même cherché tous les leviers d’actions possibles en interne, nous sommes allés au bout de ce qui était possible en termes de solidarité."

Grâce à cela, on améliore également le pouvoir d’achat des Réunionnais, puisque, comme le rappelle Patrice Selly, acheter de l’eau en bouteille a un coût. "L’achat de bouteille nécessaire pour quatre personnes sur une année représente un budget de 560 euros". Désormais, "il y aura l’eau potable au robinet et une augmentation du pouvoir d’achat de 550 euros", souligne le président de la Cirest.

L’opposition quant à elle et Joé Bédier, 2ème vice-président de la Cirest, demande à relancer le marché et d’organiser un début public. Ce à quoi le président de la Cirest dit, " le marché ne peut pas être relancé ".

Sur ce sujet, le conseil communautaire a donné son avis et a adopté ce projet à la majorité.

- Transports et déchets à l'ordre du jour -

Autres points à l'ordre du jour, le réseau de transport Estival, mais également le protocole transactionnel avec la société Citeva sur le marché de collecte des déchets ménagers et assimilés sur son territoire.

Le Plan climat air énergie a également été évoqué. Ce plan climat a été mis à disposition du public du 27 avril au 26 mai 2022. Le principal objectif de cette consultation publique a été de recueillir les observations des citoyens et des organismes du territoire sur les différentes composantes du projet de planification stratégique afin d’enrichir et bonifier ce dernier.

Autre point évoqué, le plan local pour l'insertion et l'emploi de l'Est. Le PLIE intercommunal de l’Est a été instauré dans le cadre d’un large partenariat entre les acteurs locaux de l’insertion sociale et professionnelle. Il s’adresse aux publics confrontés à des difficultés particulières d’inclusion sur le territoire de la CIREST. Il s’agit notamment des allocataires du RSA, qualifiés, demandeurs d’emploi de longue durée, des jeunes peu qualifiés. Un effort particulier doit être conduit en direction du public féminin pour viser la parité.

