La commune de Bras-Panon est touchée par la dégradation de la qualité de l'eau, ses habitants sont priés de ne pas la consommer à partir de ce mercredi 20 juillet 2022 jusqu'à nouvel ordre. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cirest. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Runéo informe ses clients de la commune de Bras-Panon, que suite aux dernières intempéries, l'eau distribuée peut devenir trouble (augmentation de la turbidité) dans les secteurs suivants : Bras-Panon.

Les abonnés doivent prendre la précaution de ne pas consommer l'eau du robinet, et notamment de ne pas utiliser l'eau pour la boisson ou la préparation des aliments ; privilégier les usages non alimentaires (toilette, WC, ménage...) ; et préférer la consommation d'eau embouteillée ou à défaut, faire bouillir au préalable l'eau du robinet au moins 3 minutes.

Ces dispositions restent valables jusqu'à l'annonce d'un retour à la normale par nos équipes. Runéo remercie ses clients pour leur compréhension et les tiendra informés de l'évolution de la situation.