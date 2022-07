Mercredi 27 juillet 2022, la ville de Saint-Benoît propose un atelier de découverte sur l'économie sociale et solidaire (ESS), de 8h30 à 12h, à la Maison des associations de la commune. L'accès est gratuit et sur réservation obligatoire (places limitées). Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Porteur.se de projet ? Engagé.e dans le développement de notre territoire ? Intéressé.e par notre avenir commun ? Ou simplement curieux.se ?

Venez découvrir ou revisiter les fondamentaux de l'ESS, un modèle entrepreneurial qui promeut et conjugue efficacité économique, utilité sociale et gouvernance démocratique.

L'occasion également de rencontrer d'autres acteurs qui partagent l'envie de s'engager et d'entreprendre autrement..

Pour plus d'informations, cliquez ici.

Contact : 0262 46 45 71 ou [email protected]

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît ou sur sa page Facebook.