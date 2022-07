Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La ville de Saint-Benoît, en partenariat avec l'Ars et la Cirest, poursuit ses actions de sensibilisation et de prévention dans les quartiers où le virus de la dengue circule le plus. Dans ce cadre, le mercredi 20 juillet 2022, une opération vide fond de cour s'est déroulé au Chemin Bassin Bleu. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît.

