Durant 4 mois (de mars à juin 2022), les enfants de 9 à 16 ans ont participé à un projet artistique et culturel dédié à la découverte de la musique. Plusieurs ateliers (18 au total) ont été proposés aux marmailles : séances de chant et d'écriture, initiation aux instruments traditionnels (rouler, kayamb, sati, piker), mais aussi découverte du studio communal Henri Madoré et enregistrement de maquette... Ils ont restitué leur projet devant leurs parents à la médiathèque Antoine Louis Roussin. (Photo : ville de Saint-Benoît)

