Mardi 25 juillet 2022, Sylvie Payet, adjointe au maire déléguée à l'insertion, a souhaité féliciter les jeunes bénédictins qui s'envolent pour la métropole afin de préparer les concours d'aide-soignante, d'infirmière, d'auxiliaire de puériculture, de travailleur social, de gendarme ou encore de policier auprès de l'Institut de formation aux carrières administratives et sociales (IFCASS). L'occasion pour l'élue de leur souhaiter plein succès dans cette nouvelle aventure. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photos : ville de Saint-Benoît)

Pendant plusieurs semaines, accompagnés par la conseillère en Insertion socio-professionnelle du PIJ de Saint-Benoît, Catherine Robert, les jeunes ont pu mener à bien les différentes étapes de leur projet de mobilité : définir leur projet, solliciter les aides à la mobilité et préparer leurs dossiers de candidature...

Au sein du Point information jeunesse, ils ont également appris à mettre en avant leurs atouts, leur détermination et leur motivation. Le travail a payé puisque leurs dossiers ont été retenu par l’IFCASS.

Naïma, qui avait vu tous ses vœux rejetés sur parcours sup, est soulagée : " Je me sentais démunie et sans porte de sortie. Grâce à l’accompagnement proposé par le Point information jeunesse, je peux poursuivre mon rêve qui est celui de devenir auxiliaire puéricultrice ! ".

Bravo à tous et bonne chance

