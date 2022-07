La ville de Saint-Benoît informe des prochaines permanences du bus Mobi'Caf à Sainte-Anne pour le mois d'août. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

Dans un contexte de dématérialisation, la CAF souhaite se rendre au contact de ses allocataires les plus fragiles, dans les écarts, afin de les accompagner dans leurs démarches administratives et numériques. Le bus itinérant Mobi'CAF propose des ateliers collectifs pour apprendre à utiliser les outils numériques de la CAF et à effectuer ses démarches administratives en ligne. Ainsi : plus besoin de se déplacer pour effectuer sa déclaration trimestrielle pour les bénéficiaires du RSA.

Dates des prochaines permanences à Sainte-Anne sur le parking de la mairie annexe :

• Mardi 09 août 2022, de 9h à 15h

• Mardi 23 août 2022, de 9h à 15h

Prenez rendez-vous au 0262 51 03 30.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville de Saint-Benoît ou sur sa page Facebook.