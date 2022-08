Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Le programme "Boost insertion" de La Réunion est un dispositif porté par les Apprentis d'Auteuil Océan Indien. Il s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans souhaitant se relancer dans une dynamique de formation et d'insertion professionnelle et est désormais disponible sur la ville de Saint-Benoît. L'objectif : remobiliser les jeunes, les aider à trouver leur voie et les accompagner jusqu'à leur insertion. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

