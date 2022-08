L'ADRIE vous propose sa vente solidaire mensuelle ce samedi 06 août, de 8h30 à 16h00 à la ressourcerie de Bras-Fusil. Comme chaque mois, venez découvrir l'espace vente de la ressourcerie et faites le plein de bonnes affaires. Nous publions ci-dessous le communiqué de la Cirest.

Venez faire un achat solidaire et social, retrouvez des matelas et canapés déstockés, des meubles, des fripes, de la vaisselle, des articles d’électroménager, des bibelots mais aussi de la déco, des jouets et des idées cadeau à petits prix.Profitez de votre venue pour faire un apport volontaire et déposer vos objets inutilisés et valorisables.

La ressourcerie est un dispositif d’économie sociale et solidaire à l’initiative de la CIREST.

Ressourcerie LÉLA de Bras-Fusil, 12 impasse des Hibiscus (ZI de Bras-Fusil) Saint-Benoît. Tél. 0262 69 22 01