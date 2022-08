Publié il y a 30 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

La Plateforme d'intervention régionale de l'Océan Indien en partenariat avec la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) et Rando Aqua Réunion, annonce l'ouverture des pré-inscriptions aux prochaines formations "Milieu inondé et gestes qui sauvent" (MIGS). A travers des exercices pratiques en milieu naturel (rivière des Marsouins), l'objectif est d'apprendre à se déplacer dans un milieu inondé et à adopter les bons comportements. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo : ville de Saint-Benoît)

