Le lundi 25 juillet 2022, lors de la petite fête donnée en l'honneur des époux Florance, les élus de Saint-Benoît ont tenu à leur remettre le trophée de l'amour et la fleur de la passion ! Nous publions le communiqué et les photos de la ville de Saint-Benoit ci-dessous.

Originaires de Petit Saint-Pierre, Anne-Daisy (66 ans) et Pierre (71 ans) se connaissent depuis leur plus jeune âge. Et pour cause, leurs mères étaient meilleures amies. Les deux adolescents passent beaucoup de temps ensemble et finissent un beau jour par tomber amoureux. En 1971, après quelques mois de romance, Pierre décide de demander la main de sa bien-aimée en écrivant une lettre à son père, comme le voulait la tradition.

Le mariage aura lieu un an plus tard, le 25 juillet 1972 à l’église de Saint-Benoît. De leur union naîtront 4 enfants : Blandine, Stéphanie, Lucien et Angélique. Très habile de ses mains, Pierre enchaînent les boulots de charcutier, jardinier et agent d’entretien, tandis que sa femme s’occupe du logis.

En 1989, la famille connaît une tragédie : leur maison est dévastée par le passage du cyclone Firinga. Très touché par cette épreuve, le couple et leurs enfants décident de reconstruire leur vie à Bras-Fusil. Aujourd'hui à la retraite, les époux Florance profitent de leur temps libre pour s’occuper de leurs 7 petits-enfants et pour s’adonner à leur activité favorite : la marche, sur le bord de mer de Saint-Benoît.

Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble.

