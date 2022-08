Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 29 minutes

A partir de samedi 27 août 2022, la compagnie Cirquons Flex installe son chapiteau à Chemin de Ceinture, à Saint-Benoît, et ce pendant plus d'un mois, jusqu'au samedi 1er octobre 2022. Au programme : ateliers, rencontres, expositions et spectacles que proposera la compagnie tous les week-ends durant cette période. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo : ville de Saint-Benoît)

