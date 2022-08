Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 54 minutes

Jeudi 1er septembre 2022, les conseillers d'entreprises de la CCI (Chambre du commerce et de l'industrie) Réunion et de la CMA (Chambre de métiers et de l'artisanat) Réunion seront sur le parvis de la Mairie de Saint-Benoît entre 8h30 et 16h, pour aller à la rencontre des entreprises et répondre aux différentes questions. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville de Saint-Benoît. (Photo d'illustration : rb/www.ipreunion.com)

