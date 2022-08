Ce samedi 27 août 2022, Marion Marimoutou, jeune femme originaire de Saint-André, a été couronnée Miss Réunion 2022, à l'issue d'une grande cérémonie qui a eu lieu au Téat Champ Fleuri.

La Cirest et son Président, Patrice Selly, adressent toutes leurs félicitations à la jeune Saint-Andréenne, Marion Marimoutou, notre nouvelle Miss Réunion.

"Avec Marion, nous gagnons une magnifique ambassadrice.

Les valeurs d’entraides, de solidarité et de partage qu'elle porte, sont à l'unisson de notre projet de territoire.

D’ores et déjà, Marion Marimoutou est une source d'inspiration : image forte de la soirée, la chaîne de solidarité qu'elle a tissée avec l'ensemble des participantes de Miss Réunion 2022, dessine notre horizon.

Félicitations également à sa première dauphine, Tarah Mourdjee, et à sa seconde dauphine, Ludmilla Gonthier, originaire de Sainte-Rose.

Grâce à Marion et Ludmilla, c'est tout l'Est, terre d'excellence, qui rayonne. Et pour cela, nous les remercions.

Encore une fois, un grand bravo à Marion Marimoutou, à ses deux dauphines et à toutes leurs camarades qui ont participé à Miss Réunion 2022."